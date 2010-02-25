Харьковщина: может подтопить 18 тыс. частных домов

В Харьковской области во время весеннего паводка в зоне подтопления может оказаться около 18 тысяч частных домов с общей численностью населения до 60 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое провел и.о. председателя Харьковской облгосадминистрации Владимир БАБАЕВ.

На заседании отмечалось, что из объектов коммунального назначения в зонах подтопления могут оказаться около 100 артезианских скважин, которые являются источником централизованного снабжения, около 20 коммунальных и 40 ведомственных водопроводов, свыше 3 тыс. колодцев.

Участники заседания сообщили руководителю области о мерах, которые принимаются для минимизации последствий весеннего паводка, и ресурсах, которые для этого есть.

В.БАБАЕВ дал ряд поручений, касающихся обеспечения безопасной жизнедеятельности населения области, и назначил сроки для их выполнения.