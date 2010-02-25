Порнография сильно давит на психику детей

Сексуализация детей, из-за воздействия компьютерных игр, порнографии и основанных на сексе рекламных слоганов, происходит во все более и более раннем возрасте, причем это касается как девочек, так и мальчиков, уверены представители британского правительства.

Уже в раннем подростковом и даже в доподростковом возрасте девочки испытывают на себе давление общественного мнения и чувствуют, что они обязаны нравиться мальчикам, утверждает клинический психолог Линда Пападопулос из Министерства внутренних дел Великобритании. В свою очередь мальчики считают, что для того, чтобы не упасть в глазах окружающих, им обязательно нужно будет спать с несколькими девочками одновременно.

Мальчикам с детства говорят, что они должны быть умными и сильными, напоминает психолог. И хотя сейчас на дворе 2010 год и мужчины, и женщины равны в своих правах, маленькие девочки с детства слышат, что им обязательно нужно быть симпатичными. Психолог отмечает, что в результате, желая соответствовать ожиданиям окружающих, они быстро усваивают новую модель поведения.

Доктор в качестве примера приводит компьютерную игру для девочек под названием "Мисс Бимбо". Цель этой игры - максимально увеличить свою грудь, чтобы выйти замуж за миллиардера.

Ближе к концу месяца на суд общественности будет вынесен доклад британского правительства, в котором предлагается ввести возрастные ограничения на продажу мужских журналов, таких как, например, Zoo или Nuts.

На сознание ребенка оказывается довольно сильное воздействие, уверяют специалисты. Ученые предлагают обратить внимание и сравнить внешний вид порнозвезд и то, как выглядят современные девочки. Сразу заметна чрезмерная сексуализированность девочек, которые хотят понравиться любой ценой. С другой стороны - такие же мальчики, которые чувствуют, что им тяжело соответствовать героям из порнофильмов, отмечают психологи.

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