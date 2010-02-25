Танец живота расшатывает позвоночник?

Кроме того, танец живота может стать причиной некоторых женских гинекологических заболеваний.

Источник отрицательного эффекта от танца живота кроется в вертикальной и горизонтальной тряске – обязательного элемента этого искусства. Во время тряски основная нагрузка ложится на позвоночник, и даже опытные танцовщицы не застрахованы от его расшатывания. Кроме того, танец живота может стать причиной некоторых женских гинекологических заболеваний, сообщает Medlinks.Ru.

Европейские ученые из Международной ассоциации здоровья, которые провели специальное исследование, посвященное побочным эффектам от занятий танцем живота, настоятельно рекомендуют начинающим танцовщицам пройти полное медицинское обследование, дабы не навредить в ритме танца своему здоровью.

В частности, запрещается заниматься танцами живота на любых сроках беременности, при плоскостопии, при смещении позвонков, грыже в позвоночнике и болях в спине, при наличии разного рода опухолей и гнойных процессов, при любых гинекологических заболеваниях, при заболеваниях печени, желудка, верхних дыхательных путей, а также при варикозе. Если медицинское обследование выявило хотя бы одну из перечисленных проблем со здоровьем, то следует отказаться от танца живота и выбрать для себя более безопасный вид танцев.

aif.ru