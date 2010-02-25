Уровень воды в подтопленном районе Херсона снижается

Уровень воды в подтопленном районе «Нефтегавань» в Херсоне снижается.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил мэр Херсона Владимир САЛЬДО.

По его словам, снижение уровня воды произошло из-за сокращения объемов сброса воды Каховской ГЭС из Каховского водохранилища.

«Сейчас сбрасывают 2,5 тыс. куб. м в секунду, а в начале прошлой недели сброс был 2,6 - 2,7 тыс. куб. м в секунду», - сказал В.САЛЬДО.

Мэр отметил, что в откачке воды из подтопленного района задействована техника КП «Херсонтеплоэнерго», КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Херсона», ОАО «Херсонская ТЭЦ» и МЧС.