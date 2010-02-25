Уровень воды в подтопленном районе Херсона снижается
09:24, 25 февраля 2010Страна
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Сообщил мэр Херсона
Уровень воды в подтопленном районе «Нефтегавань» в Херсоне снижается.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил мэр Херсона Владимир САЛЬДО.
По его словам, снижение уровня воды произошло из-за сокращения объемов сброса воды Каховской ГЭС из Каховского водохранилища.
«Сейчас сбрасывают 2,5 тыс. куб. м в секунду, а в начале прошлой недели сброс был 2,6 - 2,7 тыс. куб. м в секунду», - сказал В.САЛЬДО.
Мэр отметил, что в откачке воды из подтопленного района задействована техника КП «Херсонтеплоэнерго», КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Херсона», ОАО «Херсонская ТЭЦ» и МЧС.
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