В США помощница хирурга получила 30 лет тюрьмы за заражение 30 пациентов вирусом гепатита C, который в хронической форме часто приводит к раку печени.

Федеральный суд в Дэнвере обязал также 27-летнюю медсестру выплатить неустойку в размере 500 тысяч долларов медицинским учреждениям, в которых она работала, а также еще 1 тысячу долларов отдать в Фонд пострадавших больных, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Женщина созналась, что является наркоманкой, и заразилась гепатитом С, употребляя героин. На работе она регулярно брала шприцы с болеутоляющими, заменяя их раствором соли.