От чего защищает зелёный чай

Учёные Китайского университета Гонконга подтвердили, что полезные вещества, найденные в зелёном чае, благодаря известным мощным антиоксидантным свойствам способны проникать в ткани глаза и противостоять глаукоме.

Сетчатка и другие ткани глаза поглощают компоненты чая и тем самым напиток может представлять эффективную защиту от глаукомы и других распространённых глазных болезней, утверждают медики. Доктор Чи Пуй Панг и его коллеги полагают, что катехины в зелёном чае обладают самым сильным действием против глаукомы - сильнее, чем витамин С и Е, лютеин и зеаксантин. До этого, однако, врачи не имели достаточно знаний о том, как катехины в чае попадают из желудка и желудочно-кишечного тракта в ткани глаза.

Офтальмологи нашли ответ на этот вопрос, проведя эксперименты с лабораторными крысами, которых поили зелёным чаем. Проведенный затем анализ тканей глаз животных ясно показал, что структуры сетчатки поглощают значительное количество отдельных катехинов. Сетчатка в большей степени поглощала высокие уровни галлокатехина, а внутриглазная жидкость - эпигаллокатехин. Воздействие катехинов чая против вредного окислительного стресса на глаза длилось до 20 часов. Китайские окулисты сделали вывод, что зелёный чай можно рекомендовать в качестве полезного напитка против глаукомы и ухудшения зрения из-за окислительных процессов.

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