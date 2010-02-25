В Черниговской области наводнение в 69 населенных пунктах

В Черниговской области негативное влияние весеннего наводнения испытывают жители 69 населенных пунктов, в том числе и областного центра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании коллегии облгосадминистрации сообщил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций ОГА Вячеслав РИГА.

"Негативное влияние наводнения испытывают 69 населенных пунктов, в которых проживают 12 тыс. чел.", - сказал он.

По словам В.РИГИ, 28 населенных пунктов будут подтоплены паводковыми водами, а с 41 населенным пунктом будет нарушено транспортное сообщение. Кроме того, ожидается затопление почти 10 тыс. га сельскохозяйственных угодий в 5 районах области. Специалисты прогнозируют повышение уровня грунтовых вод в регионе и активизацию оползневых процессов, что может иметь негативные последствия для жителей 26 населенных пунктов Черниговской области. Паводковыми водами могут быть подтоплены автомобильные дороги местного значения на подъездах к селам, которые расположены в зонах влияния весеннего наводнения, общей протяженностью более 20 км.

Также начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщил, что проблемным остается вопрос финансирования мероприятий по минимизации негативного влияния наводнения. В частности, направлено обращение к правительству с просьбой выделить для области из резервного фонда госбюджета 500 тыс. грн., из которых 450 тыс. грн. необходимы для создания запасов одежды, резервов горюче-смазочных и строительных материалов, а 50 тыс. грн. – для проведения обследования подтапливаемых территорий с помощью авиации.

"Несмотря на сложную ситуацию с финансированием, мы надеемся на получение помощи", - сказал В.РИГА.