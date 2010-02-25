24 февраля во Львове открылся Международный экологический форум «ECO Solutions - new technologies», который продлится до 26 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, целью форума является поиск современных средств оптимального использования энергоресурсов и гармоничного сочетания человеческой жизнедеятельности с необходимостью сохранения окружающей среды.

«С этой точки зрения проведение «ECO Solutions» именно во Львове имеет вполне логичное основание: город расположен в стране, которая еще не переняла все мировые ноу-хау по энергосбережению, переработке отходов, очистке сточных вод, а коммунальная сфера и инфраструктура Львова местами до сих пор находится вне контекста новейших европейских технологий», - отмечает пресс-служба.

Во время форума десятки украинских, иностранных компаний и организаций будут иметь возможность представить свои ответы на очерченные проблемы, представить собственные разработки, проекты, ознакомиться с технологиями потенциальных партнеров и конкурентов.

Участие в форуме принимают представители Министерств охраны окружающей природной среды, жилищно-коммунального хозяйства, экономики, регионального развития и строительства, областных государственных администраций, городских советов, международных организаций (ЕБРР, USAID, ПРООН, UKEEP, NEFCO), торговых отделов посольств, международные и украинские компании (владельцы отелей, частных коттеджей, баз отдыха, промышленные предприятия, коммунальные хозяйства и др.), научные, общественные организации. Посетителям форума будут продемонстрированы современные технологии и опыт Польши, России, Германии, Австрии, Швеции, Нидерландов, Литвы, Латвии, Китая.