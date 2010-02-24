Завтра в Киеве - до 4° тепла

Завтра днем в Киеве будет 2-4° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 25 февраля в Украине облачно с прояснениями. Без осадков, только в западной части и в Одесской области небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами туман. На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с, днем в Крыму местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях и в Карпатах - 4-9° мороза, на юге Крыма - 3-5 ° тепла, днем - 1-5° тепла, в южной части и на Закарпатье - 6-11°.

В Киевской области облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 2° тепла до 3° мороза, днем - 1-5° тепла.

В Киеве облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - около 0°, днем - 2-4° тепла.