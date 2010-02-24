В Луцке впервые за годы независимости открыт детсад

В Луцке впервые за годы независимости Украины открыт детский сад. На это из городского бюджета было выделено свыше 3 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, дошкольное учебное заведение № 39 под названием «Сказка» расположено в районе улицы Львовской. В детском саду будут действовать 8 групп: три ясельные и пять дошкольных. В настоящее время набраны 5 групп. В целом заведение рассчитано на 180 детей.

Городской голова Луцка Богдан ШИБА, присутствовавший на торжественном открытии, отметил, что и в этом году из городского бюджета будут выделять средства на дошкольное образование.

В настоящее время детские сады Луцка посещают 9 тысяч детей, ожидают своей очереди около тысячи малышей. В этом году в Луцке планируют открыть еще 5 дополнительных групп в двух ДУЗ - № 6 и № 7.