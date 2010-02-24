Новое офтальмологическое оборудование для детей Луганщины

Всеукраинский благотворительный фонд "Сердце к сердцу" передал Луганской областной детской клинической больнице новое медицинское офтальмологическое оборудование.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции, посвященной передаче сертификата на оборудование, начальник Управления образования и науки Луганской облгосадминистрации Ирина ЦИМБАЛ отметила, что Луганская область активно принимает участие в благотворительных акциях фонда "Сердце к сердцу" с 2006 года, когда он был основан.

По ее словам, ежегодно средства, которые собирают волонтеры по всей области в ходе акции "Услышьте все!", идут на приобретение нового оборудования для детских лечебных учреждений.

В 2009 году в Луганской области волонтеры собрали около 145 тыс. грн. На эти средства областная детская больница получила педиатрический авторефрактор, автоматический проектор знаков офтальмологических таблиц и другое оборудование.

Главный врач областной детской больницы Василий ТКАЧЕНКО во время вручения ему сертификата отметил, что новое оборудование позволит максимально точно диагностировать нарушение зрения у детей и давать эффективные лечебные рекомендации.

Он также сообщил, что больница сделает свой вклад в благотворительную акцию: с 25 февраля офтальмологический кабинет поликлиники каждый четверг будет работать в режиме "открытых дверей".

"В этот день все родители, дети которых имеют нарушения зрения, могут без направлений бесплатно и свободно получить консультацию высокопрофессиональных врачей-офтальмологов", - сказал В.ТКАЧЕНКО.