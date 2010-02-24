Волшебная система «вода + соль»

При рождении организм человека состоит на 70% из воды. А уже к 90 годам этот показатель равняется 28%! Не так давно ученые доказали, что вода помогает избежать нам преждевременного старения. Без необходимого количества жидкости наш организм начинает «усыхать». Разве это не повод задуматься над тем, сколько воды мы употребляем?

Сейчас все чаще можно встретить информацию о том, что те люди, которые пьют достаточное количество воды, не имеют лишнего веса. Это можно объяснить тем, что чем меньше мы употребляем воды, тем больше мы съедаем сладкого и калорийного. Часто наш организм путает чувство голода с обыкновенной жаждой. Диетологи советуют при ощущении голода выпить стакан чистой воды и подождать 20-30 минут. Если по истечении этого времени вы все еще хотите есть, значит, организм реально голоден.

Вода насыщает наши клетки живительной влагой, но есть способ, помогающий заставить работать воду еще интенсивнее. Он получил название «вода + соль». Но прежде чем вы начнете практиковать его на себе, следует удостовериться в том, что у вас нет проблем с почками и сердцем. Иначе данный способ лишь нанесет непоправимый вред здоровью.

Итак, давайте сначала подсчитаем какой оптимальный объем жидкости в день необходим вашему организму. Для этого надо воспользоваться следующими расчетами: на 1кг веса требуется 40 г жидкости. То есть при весе 60 кг вы должны употреблять 2,4 литра чистой воды. Но не пугайтесь, это вовсе не означает, что вам необходимо выпивать такой объем воды в чистом виде, не забывайте, что употребляя фрукты, овощи, супы или другие напитки, мы также получаем из них определенное количество жидкости. Следуйте несложным правилам: каждое утро натощак выпивайте стакан воды, и вечером за 30 минут до сна нужно не забывать проводить эту же процедуру; перед каждым приемом пищи за 15 минут обязательно выпивайте 100 г воды, а вот во время еды делать это категорически запрещено.

А теперь познакомимся с самой системой «вода + соль»: после того как выпьете стакан воды на язык положите 2 г соли и рассосите ее. Но соль должна быть обычной, не морской и не йодированной. Самый идеальный вариант, если она будет в виде мелких кристалликов, так ее будет намного легче рассасывать. Благодаря сочетанию воды и соли намного интенсивнее очищается организм – все шлаки и токсины выводятся, а самое главное - это помогает избавиться от застоя подкожной жировой клетчатки. То есть, обычными словами, эта система избавляет нас от ненавистного целлюлита. Через три недели соблюдения системы «вода + соль» кожа на бедрах разгладится. Так же вместо воды можно использовать и зеленый чай, но стоит забыть о растворимом кофе и газированных напитках.

Обязательно помните, эту систему можно практиковать не более одного месяца подряд. То есть, вы продолжаете пить воду по всем правилам, но соль больше не используете.

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