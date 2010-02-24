Одещина: угарным газом отравились четверо детей

В селе Веселый Кут Арцизького района Одесской области в частном жилом доме в результате нарушения правил эксплуатации печного отопления от отравления угарным газом пострадали четверо детей 1996, 2002, 2003 и 2007 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дети госпитализированы в райбольницу. Состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работала опергруппа Главного облуправления МЧС.