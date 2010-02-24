В Кременчуге ледяная глыба тяжело травмировала женщину

В Кременчуге Полтавской области ледяная глыба, упавшая с пятого этажа, проломила 40-летней женщине череп.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Полтавской области.

По данным центра, 23 февраля на трех прохожих упала ледяная глыба. Больше всего пострадала женщина, которой лед пробил голову. Ее доставили в реанимационное отделение 3-й горбольницы с диагнозом - открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и скальпированная рана головы. Состояние здоровья пострадавшей – крайне тяжелое.

Еще один пострадавший мужчина от госпитализации отказался.