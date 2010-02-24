Лосось - эликсир жизни

Специалисты из Калифорнии нашли в лососе эликсир жизни. Эксперимент с участием более 600 добровольцев показал, что вещества, содержащиеся в этой рыбе, действуют на продолжительность жизни клеток организма.

Исследование показало, что жирные кислоты омега-3, которые в большом количестве содержатся в лососе, могут воздействовать на биологическое старение человека. Эти вещества препятствуют укорачиванию концевых участков хромосом, теломеров, замедляя тем самым старение.

Жирные кислоты положительно действуют и на клетки головного мозга, помогая предотвратить развитие проблем с памятью и вниманием, вызванных возрастом или болезнью.

Эксперименты же на лабораторных мышах показали, что рацион питания, богатый омега-3, продлевает продолжительность жизни на треть.

health.passion.ru