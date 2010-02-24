Пение лечит последствия инсульта

С помощью уроков пения больные, перенесшие инсульт, могут восстановить речь. Клинические испытания, проводимые сотрудниками Медицинской школы имени дьяконицы Бет Израэль и Гарвардской медицинской школы в Бостоне (обе - США), позволили выяснить, как мозг реагирует на "мелодическую интонационную терапию". Оказывается, если в результате инсульта поврежден речевой центр, больной все равно может петь, поскольку при пении используется не та область мозга, которая отвечает за речь, сообщает издание Daily Telegraph.

Обычно эффект терапевтического курса проявляется через 14 недель, после 75 полуторачасовых занятий. Во время лечения больные учатся пропевать несколько сотен слов и фраз, таким образом восстанавливаются утраченные связи между полушариями мозга. В результате к концу курса большинство пациентов обретают способность разговаривать. Речь таких инсультников более мелодична, в ней более ярко выражены понижения и повышения. Говорят они как бы нараспев.

В настоящее время инсульт становится основной социально-медицинской проблемой неврологии. Среди всех видов инсульта преобладают ишемические поражения мозга. Ишемические инсульты составляют 70-85% случаев, кровоизлияния в мозг - 20-25%, нетравматические субарахноидальные кровоизлияния - 5% случаев.

Ежегодно в одной только Великобритании жертвами инсульта становятся около 130 тысяч человек. 67 тысяч из них умирают, а около 20% выживших теряют способность разговаривать.

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