Самые дорогие лекарства в мире

Годовой курс лечения некоторыми редкими фармацевтическими препаратами обходится пациентам в сотни тысяч долларов. Об этом сообщает журнал Forbes.

Самым дорогим лекарством в мире признан препарат "Солирис". Годовой курс лечения этим лекарством стоит 409,5 тысячи долларов. "Солирис" помогает тем, кто страдает уникальным расстройством иммунной системы: когда человек спит, у него в крови разрушаются красные кровяные тельца.

Чем реже встречается болезнь, тем дороже препарат, который разрабатывают фармацевты. Всего 500 человек страдают в США генетическим заболеванием, известным как синдром Хантера. Разработанное для этих пациентов лекарство Илэпрейз стоит 375 тысяч долларов в год. Только американский рынок Илэпрейз, разработанного компанией Shire Pharmaceuticals, составил в прошлом году 353 миллиона долларов.

Еще один редкий препарат - Нэглэйзим. Он применяется при редко встречающихся расстройствах метаболических процессов и обходится пациентам в 365 тысяч долларов в год.

В список самых дорогих лекарств мира попали девять наименований, годовой курс лечения которыми стоит свыше 200 тысяч долларов, отмечает издание.

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