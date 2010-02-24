Почему готовить пищу на газовых плитах опасно

Норвежские ученые утверждают, что приготовление мяса на газовых плитах может быть опасно для повара из-за повышенного выделения веществ, признанных канцерогенами.

В ходе исследования ученые из Международного агентства по изучению рака (IARC) обнаружили, что соединения, попадающие в воздух при жарке пищи на высоких температурах, входят в группу 2А (весьма вероятно канцерогенных для человека). Журнал Occupational and Environmental Medicine уже опубликовал статью с результатами исследования.

Исследователи в ходе эксперимента жарили 17 стейков, каждый весом в 400 граммов, в течение 15 минут, и измеряли уровни содержания полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), таких как нафталин и бензпирен, гетероциклических аминов и альдегидов, а также ультрамелких частиц, диаметром меньше 100 нанометров.

В результате удалось обнаружить только один ПАУ - нафталин, количество которого колебалось от 0,15 до 0,27 микрограмм на кубический метр воздуха, причем, самые высокие уровни были зарегистрированы при жарке стейка на маргарине на газовой плите.

Кроме того были обнаружены мутагенные альдегиды, концентрация которых доходила до 61,8 микрограмм на кубический метр воздуха, а более высокие уровни наблюдались на газовых плитах, вне зависимости от использованного жира.

Хотя уровни ПАУ и частиц-загрязнителей были ниже принятых порогов профессиональной безопасности, для многих потенциально опасных веществ пороговые уровни еще не определены, а использование газовых плит может увеличивать количество и таких соединений, подчеркивают ученые.

podrobnosti.ua