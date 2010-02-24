Самый полезный фрукт

Учеными Великобритании выявлено, что одним из самых полезных фруктов для организма человека является яблоко.

В яблоках содержится витамин С, укрепляющий иммунную систему, а также, флавоноиды — антиоксиданты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает 7ja.net.

В одном небольшом яблоке содержится лишь 70-100 калорий. Однако этот полезный фрукт может с успехом заменить шоколад или конфеты, а также удовлетворять потребности человеческого организма в сахаре.

Кроме того, в яблоках содержится значительное количество фенолов, которые сокращают количество «плохого» холестерина и увеличивают «хорошего».

Яблочный сок избавляет от вредных бактерий в полости рта, разрушающих зубную эмаль.

news.mail.ru