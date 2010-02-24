Европарламент: нужно увеличить отпуск по уходу за ребенком

Комитет Европейского парламента по вопросам прав женщин предлагает увеличить в странах - членах ЕС до 20 недель минимальный отпуск по уходу за ребенком.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в проекте доклада Эдит ЭСТРЕЛИ (группа социалистов и демократов, Португалия), одобренном 23 февраля на заседании Комитета. За решение проголосовали 19 депутатов, против – 13, сдержался – 1.

Члены Комитета также высказались за то, что все эти 20 недель отпуска должны полностью оплачиваться. При этом оплата должна осуществляться или на уровне 100% зарплаты за месяц, предшествовавший месяцу отпуска, или на уровне средней месячной зарплаты.

Депутаты также высказались за необходимость введение полностью оплачиваемого отпуска для отца ребенка длительностью не менее двух недель во время отпуска по уходу за ребенком для матерей.

Кроме того, члены Комитета считают, что сроки отпусков по уходу за новорожденным ребенком должны увеличиваться в случае преждевременных родов для матерей детей, которые рождаются инвалидами, для матерей-инвалидов, для несовершеннолетних матерей.

Голосование за проект доклада в сессионном зале Европарламента состоится в марте 2010 года.