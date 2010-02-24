В США на круизном лайнере пассажиры заболели неизвестным вирусом

На борту круизного лайнера Celebrity Mercury, который совершает тур по Карибскому морю, около 326 пассажиров и 27 членов экипажа заболели неизвестным вирусом.

Как передает Газета.Ru, у заболевших наблюдается нарушение пищеварения, диарея и тошнота. Всего на борту судна находятся около 1,8 тысячи пассажиров и более 800 членов экипажа.

У всех заболевших взяты анализы, которые отправили в лабораторию для дальнейшего изучения вируса.

Mercury вышел из Чарльстона 15 февраля. Ожидается, что лайнер вернется в порт 26 февраля.