Луганщина: из-за подъема воды в реке Ольховая затоплены дома

В Луганской области в связи с резким повышением температуры воздуха и таяния снега поднялся уровень воды в реке Ольховая, которая подтопила приусадебные участки и жилые дома с. Роскошное.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, река вышла на заводь, в результате чего произошло затопление 26 жилых домов, в которых живет 60 человек. Подтоплены 308 подворий, в которых проживает 677 людей. Эвакуированы 16 человек из 6 домов.

В настоящее время проводятся работы по разбору ледовых заторов в русле реки Ольховая и укреплению дамбы и берега мешками с песком.