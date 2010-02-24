В Запорожье в зоне подтопления - свыше 2 тысяч домов

В Запорожье в зоне подтопления находятся свыше 2 тыс. домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии со ссылкой на данные горуправления экологии, на сегодняшний день в Запорожье "в зоне подтопления - 2108 домов (в основном, это - частный сектор), где живёт почти 3,5 тысячи запорожцев".

По данным мэрии, общая территория города, над которой нависла угроза подтопления, составляет свыше 10 кв. км.

"В зоне риска - больше 10 квадратных километров, где грунтовые воды находятся близко к поверхности, до 2 метров", - сообщили в мэрии.

На данный момент городскими службами совместно с МЧС проводятся работы с целью недопущения подтопления территорий, однако вероятность того, что после потепления избежать подтоплений будет крайне сложно, очень высока.