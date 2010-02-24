Лучаны собирают средства на издания о детях-инвалидах

Педагоги Луцка поддерживают внедрение в систему образования инклюзивной и интегрированной моделей учебы (общая учеба здоровых и инвалидов), — сообщает корреспондент информационного портала Луцка.

В частности, готовятся к печати сборники «Услышь меня сердечком» — детям о глухих детках, «Учимся видеть вместе!» — детям о детках незрячих, «Пойдём со мной в сказку!» — детям о детках на инвалидных колясках (с нарушениями опорно-двигательного аппарата).

По словам председателя правления ВОДГО «Центр развития ребенка» Ларисы Вознюк, к созданию детских сборничков на партнерских правах приобщаются дети. Ученики местной художественной школы и воспитанники ДНЗ №28 уже создают иллюстрации будущих сборников. На отечественном рынке такая книжная продукция абсолютно отсутствует, хотя является очень актуальной и имеет спрос в целом по Украине.

Кроме того, городское управление образования призывает всех небезразличных приобщиться к изданию сборников.

mark-media.com.ua