Количество жителей Черниговщины сократилось на 11 тыс. чел.

На 1 января 2010 г. в Черниговской области, по предварительным подсчетам, проживали 1109,7 тысячи человек.

Как сообщили в Главном управлении статистики в области, в течение 2009 г. численность населения региона уменьшилась на 11,6 тысячи человек, или на 10,4 человека в расчете на 1000 населения.

Уменьшение численности населения состоялось за счет естественного сокращения (11,7 тыс. чел). Хотя, по сравнению с 2008 г., естественное сокращение уменьшилось на 2045 человек, или на 14,9%, и наблюдалось во всех районах области. Такая динамика является следствием уменьшения количества умерших и увеличения количества рожденных.

Кроме того, за 2009 г. зарегистрировано больше браков (6883 против 6598) и меньше разводов (3311 против 3806), чем год назад. Уровень заключения браков возрос с 5,8 до 6,2%, а уровень разводов снизился с 3,4 до 3%.