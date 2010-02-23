В Кировоградской области ищут 10-летнего мальчика

В Кировоградской области пятый день продолжаются поиски исчезнувшего 10-летнего мальчика с привлечением бойцов службы спасения и милиции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в УМВД области, ребенок исчез в г. Малая Виска 19 февраля, после того, как отправился с территории городского рынка домой. Мальчик умственно отсталый и находится на учете у врача-психиатра.

21 февраля к поискам привлечены спасатели. Они проверили подвалы и чердаки городских многоэтажек, гаражи, территорию новостройки, мусоросвалки, берега реки Вись. На данный момент никаких следов пребывания мальчика не установлено.