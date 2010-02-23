Донетчина: в области не хватает вакцин против туберкулеза

В Донецкой области возник острый дефицит вакцины против туберкулеза (БЦЖ) для вакцинации новорожденных и ревакцинации детей и подростков. Об этом сообщили УНИАН в областной санитарно-эпидемиологической станции.

По информации главного государственного санитарного врача Донецкой области Виктора ДЕНИСЕНКО, ежемесячно в области вакцинируются более 3 тыс. новорожденных. «Отсутствие плановой вакцинации влечет за собой повышение риска заболевания детей туберкулезом на фоне его эпидемии, а также нарушение в дальнейшем прививочного календаря против других инфекций», – отметил В.ДЕНИСЕНКО.

По его словам, дефицит вакцины БЦЖ возник еще осенью 2009 года. «В связи с нехваткой вакцины ревакцинация детей в возрасте 7 и 14 лет была проведена не в полном объеме. По той же причине была приостановлена туберкулинодиагностика (реакция Манту) у детей этого возраста», - констатировал главный санврач области.

В.ДЕНИСЕНКО акцентировал, что после обращения руководства области, Главного управления здравоохранения Донецкой ОГА и областной санэпидстанции в Министерство здравоохранения Украины в конце января 2010 года в Донецкую область было направлено 8 тыс. доз вакцины. «Но этого количества вакцины хватит только для проведения вакцинации в роддомах до конца февраля», - указал В.ДЕНИСЕНКО.

Он также отметил, что в связи со сложившейся ситуаций Главное управление здравоохранения ОГА и областная СЭС обратились в Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» с просьбой предоставить благотворительную помощь для приобретения вакцины против туберкулеза для иммунизации новорожденных детей на ближайшие 2 месяца, т.е. март и апрель 2010 года.

Справка УНИАН. Вакцина БЦЖ - это живые возбудители туберкулеза, которые после специальной обработки утратили способность вызывать заболевание, но не утратили способность создавать противотуберкулёзный иммунитет. В Украине против туберкулеза дети прививаются в роддоме в первые 3-7 суток после рождения и ревакцинируются в 7 и 14 лет (при условии отрицательной пробы Манту). Если по каким-либо причинам ребенок не был привит в роддоме, то его вакцинируют в поликлинике или в стационаре (в случае перевода малыша в больницу из родильного дома.) С рождения и до 2-х месяцев жизни прививки против туберкулёза проводят без предварительной пробы Манту. Если противотуберкулёзная иммунизация осуществляется детям старше 2-х месяцев, то она возможна только после проведения пробы Манту (это связано с возможностью заражения ребенка туберкулёзом к моменту проведения прививки). Вакцинацию осуществляют при отрицательной пробе Манту сразу же после оценки ее результата, но не позднее, чем через 2 недели с момента ее постановки.