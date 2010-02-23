Кировоградщина: снежный покров превышает норму в 4-6 раз

Результаты снегомерной съемки, проведенной в бассейнах рек на территории Кировоградской области 15 февраля, выявили, что уровень снежного покрова местами превышает норму в 4-6 раз, что угрожает развитием наводнения значительно выше нормы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на внеочередном заседании облкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщила начальник областного центра по гидрометеорологии Елена ЮРЧЕНКО.

По ее словам, в бассейнах рек Ингул, нижнем течении Южного Буга наблюдаются очень высокие снегозапасы – 83-94 мм, что превышает норму в 2-2,5. В бассейне р. Ингул они составляют 150-169 мм, или в 4-6 раз выше нормы. Накопленные снегозапасы означают, что в отличие от предыдущих лет, доля талого стока в суммарном объеме половодья может составлять 50-80%.

Начальник областного производственного управления мелиорации и водного хозяйства Юрий ТОПУЗОВ отметил, что в случае активного снеготаяния вероятны подтопления отдельных районов городов Кировограда, Долинской, Светловодска, пгт Помошная.

«Для города Долинская будет характерным значительное повышение уровня грунтовых вод, поэтому уже сейчас проводится работа по предотвращению порчи вещей в погребах частного сектора», - отметил Ю.ТОПУЗОВ. Он сообщил, что в области проводится комплекс мероприятий по сбросу воды из водохранилищ и прудов, начиная с верховьев.

По данным специалистов, в период декабря 2009 года – второй декады февраля 2010 года в Кировоградской области выпало 187 – 258 мм осадков, что составляет 203-277% от нормы.