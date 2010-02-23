Население Черкасской области уменьшилось на 9 тысяч человек
15:07, 23 февраля 2010Страна
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В 2009 году население Черкасской области уменьшилось на 9032 человека.
На 1 января 2010 года в Черкасской области проживало 1295,2 тыс. человек.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.
Уменьшение населения Черкасской области произошло исключительно за счет естественного сокращения - 9407 лиц. Вместе с тем зафиксирован миграционный прирост населения - 375 человека.
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