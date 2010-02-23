Население Кировоградщины сократилось на 9,2 тыс. человек

В течение 2009 года население Кировоградской области сократилось на 9,2 тысячи человек, в том числе городское население – на 3,8 тысячи, жители сельских поселений – на 5,4 тысячи человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Естественное сокращение населения в прошлом году зафиксировано во всех районах области. В то же время, по сравнению с 2008 годом возросло количество рожденных детей (на 3,6%) и зарегистрировано уменьшение числа умерших (на 7,7%).

В 2009 году миграционное сокращение населения составляет почти 2,4 тысячи человек. Количество прибывших в область на постоянное место жительства по сравнению с 2008 годом возросло с 11,5 до 11,6 человека на 1000 жителей, а выбывших – уменьшилось с 15,4 до 13,9 человека в расчете на 1000 жителей.

По состоянию на 1 января 2010 года численность населения Кировоградской области составляла 1017,8 тыс. человек, в том числе городского – 627,9 тыс. человек (61,7%), сельского – 389,9 тыс. человек (38,3%).