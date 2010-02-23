Днепропетровщина: подтоплены свыше 130 частных усадеб и домов
Из-за таяния снега и дождей
В Днепропетровской области вследствие таяния снега и дождей подтоплены свыше 130 частных усадеб и домов. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в области.
Наибольшие подтопления в Днепропетровске – 85 частных усадеб и домов.
В селе Самарское Петропавловского района подтоплены 37 частных усадеб, часть дороги и мост через реку. Также водой отрезаны от центральной части села 140 усадеб.
Существует угроза разрушения дамбы пруда возле села Украинское Павлоградского района. Силами МЧС и межрайонного управления водного хозяйства сделан обводный канал для пропуска воды из пруда.
На протяжении суток силами местных подразделений МЧС и коммунальных служб в Днепропетровской области откачана вода на 19 подворий частных усадеб и из 7 жилых домов.