В Украине 37% трикотажа - брак

Специалисты государственного надзора Госпотребстандарта Украины на протяжении 2009 года проверили 134,1 тыс. трикотажных изделий на общую сумму 569,5 тыс. грн. Требованиям действующей нормативной документации не отвечало 49,4 тыс. единиц продукции (37%) на сумму 227,5 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госпотребстрандарта.

В целом специалисты Госпотребстандарта Украины за прошлый год проверили 57 предприятий легкой промышленности, которые занимаются производством и хранением трикотажных изделий. На 49 из них были обнаружены нарушения. Продукция была забракована из-за производственно-швейных дефектов, отсутствия сертификата соответствия и гигиенического вывода, непроведения испытаний, отсутствия образца-эталона, недостатков потребительской маркировки, отсутствия технического описания и технологической документации и др.

Больше всего нарушений было обнаружено в Черновицкой и Харьковской областях. Максимальную сумму штрафов оплатили предприятия Харьковщины (8,4 тыс. грн.) и Днепропетровщины (почти 5 тыс. грн.).

По результатам деятельности государственного надзора на протяжении 2009 года была запрещена реализация 75 партий трикотажной продукции на 44 предприятиях, на 23 предприятиях было выдано 39 предписаний о запрещении реализации всей продукции. Общая сумма штрафов составила 36,6 тыс. грн.