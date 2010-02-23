Качественный шоколад позволяет избежать инсульта

Регулярное потребление шоколада с высоким содержанием какао снижает риск инсульта на 20 проц. К такому выводу, как сообщила газета "Дейли телеграф", пришла международная группа ученых, данные об исследованиях которых обнародуются на этой неделе на презентации в Академии неврологии США.

При этом, согласно исследованию с участием 50 тыс человек, шоколад позволяет на 50 проц снизить риск фатального исхода у пациентов, уже переживших инсульт. Для этого достаточного съедать всего 50 граммов раз в неделю.

Этот положительный защитный эффект исследователи связывают с наличием в лакомстве флавонидов - сильного антиоксиданта, очищающего организм.

Однако, как предупреждают ученые, чрезмерное потребление шоколада может нанести серьезный вред организму из-за высокого содержания в нем насыщенных жиров.

ami-tass.ru