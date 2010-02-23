Луганщина: на реках - подъем воды, затоплены дома

За минувшие сутки на реках в Луганской области в районе гидропостов наблюдался подъем уровней воды в пределах от 8 см до 2-х метров.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно сообщению Главного управления МЧС Украины в Луганской области, наибольший подъем воды зафиксирован на реке Евсуг – почти на 2 метра.

В районе пгт Раскошное подтоплены приусадебные участки на 6 улицах - всего 195 домов, в которых проживает 440 жителей.

Подъем воды на наибольшей водной артерии Луганской области Северский Донец пока незначителен – в пределах 30 см.

На второй по величине реке области Айдар вода поднялась в пределах 70 см.