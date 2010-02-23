У детей-сладкоежек чаще развивается депрессия

Дети-сладкоежки могут быть подвержены риску возникновения депрессии и в будущем иметь проблемы с алкоголем. Результаты эксперимента, устанавливающего эту взаимосвязь, опубликованы группой американских исследователей в специализированном журнале "Эддикшен".

По словам ученых, сладкое и алкоголь затрагивают одни и те же "вкусовые" участки мозга. Медицинские эксперты подметили определенную взаимосвязь: люди, страдающие алкогольной зависимостью в зрелом возрасте, часто являются любителями сладкого.

В эксперименте, проведенном в Центре химических исследований Монелла, приняли участие 300 детей в возрасте от 5 до 12 лет. Их подобрали таким образом, что у половины был хотя бы один член семьи, имеющий алкогольную зависимость. Затем ученые определили, кто из детей больше любит сладкое. Для этого ребятам предлагалось попробовать 5 напитков с разным содержанием сахара и выбрать наиболее приятный на вкус. После этого с ребенком работал психолог, анализируя его поведение и выявляя возможные депрессивные симптомы.

Различные признаки депрессии были отмечены примерно у четверти детей. По результатам исследования особо выделялась группа из 37 ребят, выбравших самый сладкий напиток. У них были отмечены депрессивные признаки и одновременно непростая наследственность - систематическое употребление алкоголя одним из членов семьи.

ami-tass.ru