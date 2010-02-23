Черниговщина: под весом снега обвалилась кровля сельской школы

Пострадавших нет

В селе Петровка Борзнянского района Черниговской области произошло разрушение шиферной кровли на здании общеобразовательной школы. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, жертв и пострадавших вследствие обвала нет, учебный процесс не прекращался. Предварительной причиной разрушения кровли является большая нагрузка снежного покрова.

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