Черниговщина: под весом снега обвалилась кровля сельской школы
10:04, 23 февраля 2010Страна
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Пострадавших нет
В селе Петровка Борзнянского района Черниговской области произошло разрушение шиферной кровли на здании общеобразовательной школы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, жертв и пострадавших вследствие обвала нет, учебный процесс не прекращался.
Предварительной причиной разрушения кровли является большая нагрузка снежного покрова.
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