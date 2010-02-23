Сумщина: обвалившаяся крыша, убила женщину
09:34, 23 февраля 2010Страна
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В Сумской области вследствие разрушения под весом снега хозяйственного сооружения погибла 56-летняя женщина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Сумской области, трагический случай произошел 20 февраля в селе Гречкино Кролевецкого района.
Женщина сама пыталась укрепить конструкции сооружения, которые деформировались из-за накопления снега, и именно в это время крыша не выдержала нагрузки и обвалилась.
Тело погибшей из-под завалов достали соседи, ставшие свидетелями несчастного случая.
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