Сумщина: обвалившаяся крыша, убила женщину

В Сумской области вследствие разрушения под весом снега хозяйственного сооружения погибла 56-летняя женщина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Сумской области, трагический случай произошел 20 февраля в селе Гречкино Кролевецкого района.

Женщина сама пыталась укрепить конструкции сооружения, которые деформировались из-за накопления снега, и именно в это время крыша не выдержала нагрузки и обвалилась.

Тело погибшей из-под завалов достали соседи, ставшие свидетелями несчастного случая.