Кому сухофрукты категорически противопоказаны

Из-за большого количества углеводов злоупотреблять сухофруктами не рекомендуется людям с сахарным диабетом — у них может повыситься уровень сахара в крови.

Также нельзя принимать эти продукты не рекомендуется при обострении воспалений желудка и двенадцатиперстной кишки из-за того, что активное жевание способствует избыточному образованию желудочного сока, а грубая клетчатка раздражает слизистую.

По материалам segodnya.ua