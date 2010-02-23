Кому сухофрукты категорически противопоказаны

09:25, 23 февраля 2010
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Повышают уровень сахара

Из-за большого количества углеводов злоупотреблять сухофруктами не рекомендуется людям с сахарным диабетом — у них может повыситься уровень сахара в крови.

Также нельзя принимать эти продукты не рекомендуется при обострении воспалений желудка и двенадцатиперстной кишки из-за того, что активное жевание способствует избыточному образованию желудочного сока, а грубая клетчатка раздражает слизистую.

По материалам segodnya.ua

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