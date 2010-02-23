Кому сухофрукты категорически противопоказаны
09:25, 23 февраля 2010Страна
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Повышают уровень сахара
Из-за большого количества углеводов злоупотреблять сухофруктами не рекомендуется людям с сахарным диабетом — у них может повыситься уровень сахара в крови.
Также нельзя принимать эти продукты не рекомендуется при обострении воспалений желудка и двенадцатиперстной кишки из-за того, что активное жевание способствует избыточному образованию желудочного сока, а грубая клетчатка раздражает слизистую.
По материалам segodnya.ua
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