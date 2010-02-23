Главные мифы о витаминах

Миф 1. Сомнений в эффективности витаминов нет, они серьёзно исследованы.

Удивительный парадокс. Поливитамины производят многие крупнейшие мировые фармацевтические компании. В своей практике они обязательно исповедуют принципы доказательной медицины: эффективность препаратов доказывают в масштабных клинических исследованиях, в которых участвуют по несколько тысяч человек. И они не признают лекарства других производителей, для которых такие испытания не проводились. Так вот, на витамины эти правила не распространяются — их масштабные клинические исследования практически не проводились.

Есть только наблюдательные исследования, которые оплачивают из бюджета или различных фондов. В них поливитамины выглядят скорее негативно. Есть данные, что они не только не помогают, но часто даже вредят.

Миф 2. Хорошие витамины делают только на Западе, и стоят они дорого.

Практически у всех витаминов, где бы их ни делали — в Америке, Европе, Китае, одинаковая начинка. Почти все витамины в мире синтезируют на 3-4 фирмах — это весьма монополизированный рынок. А потом их продают фармкомпаниям, которые выпускают с ними таблетки, капсулы, сиропы и прочие препараты.

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