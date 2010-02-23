Конопляное масло избавит от морщин

С коноплей у многих ассоциация возникает, как наркомания и кайф, нечто запрещенное и плохо сказывающееся на здоровье человека. Однако если мы посмотрим на состав той или иной косметической линии, то с удивлением узнаем, что конопляное масло встречается достаточно часто, а значит популярно и эффективно. Узнаем же больше об этом!

Если мы окунемся на минутку в прошлое и остановим свой взор на производителях растительных масел, то даже в древние времена наряду с популярным льняным маслом в пищу начали употреблять масло конопли. Затем известное полезными свойствами это масло стало практиковаться и в некоторых других производственных сферах, как, например, в медицине и косметологии.

Так чем же богато конопляное масло и как оно воздействует на нашу кожу? Конопля содержит массу полезных минеральных веществ: магний, кальций, серу, железо, цинк, фосфор, калий. Также к конопляном масле наблюдаются протеины, фосфолипиды, каротин и антиоксиданты.

Что касается витаминов, то это группа А , B1, B2, B3, B6, C, D, и E.

Конопляное масло также является ценнейшим источником белка и содержит все двадцать аминокислот, из которых девять являются основными, а процентное содержание жирных кислот на порядок выше, чем у других растительных масел.

Самым главным качеством, за которое ценят в косметологии конопляное масло – уникально быстрая впитываемость, благодаря этому свойству его еще называют «сухим маслом». После нанесения и легкого втирания его на кожу от масла не остается и следа, оно мгновенно высыхает, даря коже мягкость и нежность. Именно поэтому конопляное масло широко применимо практически во всех кремах для загара в солярии . Оно также является прекрасным защитником кожи от ультрафиолетового излучения. Уникальным также является и тот факт, что конопляное масло подходит для кожи человека лучше, чем какое-либо другое.

Конопляное масло прекрасно справляется с заживлением поврежденной кожи, нормализует сухую кожу и помогает при воспалениях. Оно обладает увлажняющими свойствами и особо популярно при разработке кремов с антивозрастным уклоном.

При сухой коже конопляное масло служит в качестве восстановления защитных свойств кожи, так как богато жирными кислотами. Наряду с увлажнением кожи дарит ей здоровый блеск и сияние.

При жирной коже масло конопли эффективно восстанавливает работу сальных желез, нормализует выделение ими секрета, обладает противовоспалительными свойствами и восстанавливает барьерную функцию кожи, обеспечивает ускорение процессов обновления кожи и ее увлажнения. Прекрасно подходит для пористой кожи. Не оставляет жирного блеска.

Для стареющей кожи масло конопли является уникальным источником увлажнения и разглаживания морщинок. Также используется при лечении псориаза и экземы.

Шампуни и бальзамы для волос на основе конопляного масла увлажняет их, увеличивает эластичность, придает натуральный блеск, сияние, способствует легкому расчесыванию.

Кроме того, недавнее канадское исследование масла семян конопли показало, что оно имеет широкий спектр ультрафиолетовой защиты для кожи.

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