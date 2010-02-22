В Тернополе детская больница получила медоборудование

Тернопольская областная детская больница в рамках Всеукраинской акции «Сердце к сердцу» получила прибор для определения рефракции глаза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник Главного управления по вопросам туризма, семьи, молодежи и спорта ОГА Владимир ГУЛЁВСКИЙ.

По его данным, в прошлом году в Тернопольской области в акции приняли участие около 500 волонтеров из молодежных и детских общественных организаций, которые собрали более 138 тыс. грн. «Это является самым большим показателем за все время проведения акции. Например, в 2008 году было собрано 57 тыс. грн., в 2007 – 11 тыс. грн», - сообщил В.ГУЛЁВСКИЙ.

По его данным, по количеству собранных денег Тернопольская область в 2009 году заняла 5-6 место в Украине.

Он отметил, что в области есть около 6 тыс. детей с аномалиями рефракции, и полученный детской больницей прибор был очень нужен для маленьких детей, которые не умеют на долгое время сконцентрировать свой взгляд.

В этом году в Украине благотворительная акция «Сердце к сердцу» состоится в пятый раз, будет проходить она с 3 по 23 мая.