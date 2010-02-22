Закарпатье: объявлен средний по мощности весенний паводок

На Закарпатье Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций объявило средний по мощности паводок.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Закарпатской области.

По данным управления, на Закарпатье в связи с таянием снега повысился уровень воды в реках до 3,5 метров.

Кроме того, в результате потепления, которое привело к резкому таянию снега, и в связи с выпадением большого количества осадков в виде дождя, в горных районах образовался селевой вынос. На автодороге местного значения Большой Бычков – Водица работы по очистке дорожного полотна завершены и проезд обеспечен. Подобные случаи в других местах не зафиксированы.

В Управлении МЧС также утверждают, что на реках области проходит ледоход, во время которого заторы льда привели к быстрому подъему уровней воды, что и сформировало средний по мощности весенний паводок. «Ситуация контролируется общими аварийными подразделами сельских советов, водного хозяйства и МЧС», - уточняет помощник начальника ГУ МЧС в Закарпатской области Федор ФИЛИП.

По данным ГУ МЧС, пока еще реки находятся в пределах берегов, выход воды на заводи не прогнозируется.