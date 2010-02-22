В Тернополе на мусорнике нашли тело младенца.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, мертвого мальчика нашел мужчина, который копался в мусорном баке гостиницы «Глобус».

Следственно-оперативная группа нашла мать, выбросившую новорожденного ребенка. Во время опроса возможных свидетелей уборщица гостиницы сообщила правоохранителям, что пакет с мусором из номеров, который она выносила, был тяжелее, чем обычно, и вспомнила, из какого номера взяла самый тяжелый пакет. В этом номере следователи обнаружили следы крови. Как выяснилось, в номере рожала 28-летняя жительница Тернопольского района, которая на прошлой неделе устроилась на работу в гостиницу, при этом замаскировав свою беременность.

Женщина свои действия объяснила тем, что этот ребенок был для нее нежеланным. В настоящее время роженица с послеродовыми осложнениями находится в больнице. Как установили следователи, женщина уже воспитывает четырехлетнюю девочку.