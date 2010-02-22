Японцы изобрели аппарат, измеряющий уровень стресса

Аппарат, разработанный японской компанией по производству медицинской техники, позволит определять уровень стресса в точных цифрах, сообщила газета "Санэй" в понедельник.

Два электрода, прикрепленных на грудь пациента, позволяют измерить данные о биении сердца до одной тысячной секунды. Эта информация обрабатывается и переводится в цифры, отражающие состояние нервной системы. Уровень стресса можно измерить в процентах или в более понятной системе из пяти ступеней.

Таким образом, стресс перестанет быть исключительно субъективным ощущением пациента, но будет определяться в объективных данных.

Разработчики рассчитывают, что определение уровня стресса в объективных цифрах сможет стать важной мерой по предупреждению депрессии.

Цена нового прибора составляет 840 тысяч иен (около 9 тысяч долларов).

РИА Новости