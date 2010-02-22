В Украине усложнен проезд в 8 областях
13:58, 22 февраля 2010Страна
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Данные Минтранса
По состоянию на утро 22 февраля, усложнен проезд на автодорогах местного значения в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины, в других областях проезд обеспечен.
Проезд автомобильного транспорта на дорогах государственного значения, включая горные перевалы, обеспечен.
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