Из-за снега в украинских больницах проваливаются крыши и перекрытия

В Украине из-за скопившегося снега рушатся медицинские учреждения.

В селе Угловатая Христиновского района Черкасской области в здании фельдшерско-акушерского пункта под весом снега обрушилась кровля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, разрушены кровля по всей площади и стена площадью 60 кв. м. Пострадавших нет. ФАП перенесен в помещение сельского совета.

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В Сумской области из-за скопившегося снега обвалилась крыша Роменской центральной районной больницы.

Как сообщил УНИАН помощник начальника по связям с общественностью Роменского второго специального спасательного центра МЧС Украины Валерий ШОКУТЬКО, происшествие произошло накануне.

По его информации, обвалилось 400 квадратных метров крыши.

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В Тернопольской области под весом снега обрушилась кровля и перекрытия сельской амбулатории общей практики семейной медицины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного Управления МЧС, инцидент произошел в селе Барсуки Лановецкого района. По данным спасателей, пострадавших нет, поскольку обрушение произошло ночью.