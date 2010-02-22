В Крыму самоубийца выжил после прыжка с "Ласточкиного гнезда"

В Крыму самоубийца уцелел после прыжка в море со скалы возле памятника архитектуры "Ласточкино гнездо".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в АРК, вчера в 12.15 мужчина, пытаясь покончить с собой, прыгнул в воду с высоты около 60 м и остался жив.

Прибывшие на место спасатели с помощью веревки достали пострадавшего из воды. Мужчине 1978 года рождения оказали первую медицинскую помощь и передали бригаде скорой помощи.