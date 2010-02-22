Горький шоколад предотвращает образование тромбов

На ежегодной конференции Европейской ассоциации кардиологов доктор Хараламбос Влахополус из Медицинской школы в Афинах сообщил, что 100 грамм горького шоколада улучшает работу сосудов у взрослого человека на протяжении не менее трех часов.

До сих пор было известно о том, что горький шоколад полезен для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь выяснилось, как именно защищает шоколад сосуды от разрушительного влияния свободных радикалов, пишет GIGAMIR.

В исследовании греческих ученых приняли участие 17 человек. Они разделились на две группы - в одной съедали 100 грамм горького шоколада, во второй - любой другой продукт. На другой день они менялись.

Как показали результаты анализов, у тех, кто питался шоколадом, функционирование эндотелиума - оболочки, покрывающей стенки сосудов улучшалось, у тех, кто шоколад не употреблял, никаких изменений в работе организма не было.

В прошлом году итальянские и британские эксперты доказали, что горький шоколад поднимает уровень антиоксидантов в крови на 20 процентов.

focus.ua