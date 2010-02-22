Легкие способы сбросить вес

Потеря лишних килограммов не будет таким уж большим мучением, если подходить к этому вопросу, что называется, с головой. Все перечисленные ниже способы применяются диетологами и легко могут вписаться в вашу повседневную жизнь. И еще надо отметить, что если вы будете соблюдать эти правила, вес не будет увеличиваться снова. Ну что готовы? Тогда примемся за борьбу с лишним весом прямо сейчас!

1.Перекусывайте, но разумно. Раньше считалось, что перекусы между приемами пищи не являются полезными для организма. Но сейчас диетологи установили, что лучше подавлять аппетит при помощи здоровой пищи (в том числе овощей и фруктов), чем игнорировать нарастающее чувство голода, а потом устроить праздник живота, пытаясь усыпить голод при помощи жирной и нездоровой пищи.

2.Выключайте телевизор! Новые исследования доказывают, что в течение просмотра телевизора человек потребляет на 40% больше калорий, чем обычно. Это происходит за счет того, что при просмотре какого-нибудь интересного фильма или любой другой передачи, вы можете не следить за количеством употребляемой пищи.

3.Ежедневно вставайте на весы. Если вы будете постоянно вставать на весы, вы будете контролировать свой вес. А значит, вам легко будет скорректировать пока еще незначительные изменения веса, не прибегая к радикальным способам.

4.Съедайте большой питательный завтрак. По утрам надо питаться хорошо, употребляя калорийную (но все таки лучше не жирную) пищу. Например хорошо подходят отварные или зажаренные яйца, сыры, а также рыбные или мясные продукты. Обед тоже должен быть достаточно питательным. А вот ужин лучше пусть будет минимальны и полностью исключать жирную пищу. То есть тут как никогда кстати поговорка «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу».

5.Не употребляйте часто алкоголь. Употребление алкогольных напитков не только может привести ко всем известной не самой приятной зависимости, но и просто значительно испортить контуры вашей фигуры. На ровне с пивом, вред в виде лишних калорий, могут так же нанести вино и водка.

6.Ешьте как можно больше овощей и фруктов. Фрукты не содержат жиров и в них содержится большое количество воды. Поэтому они наполнят ваш желудок, тем самым утолив чувство голода, но при этом не испортят вашей фигуры.

7. Высыпайтесь! Как не странно, здоровый и в достаточном количестве необходимый для вашего организма сон, тоже влияет употребление пищи. Дело в том, что не высыпающийся человек подвержен стрессам, которые он «заедает» сладкой и калорийной пищей. Следовательно, эта сладкая жизнь отражается на его фигуре.

Как вы сами наверно убедились, соблюдать эти правила не сложно. Но это позволит вам надолго оставаться в хорошей форме и чувствовать себя здоровым человеком.

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