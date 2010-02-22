Дельфины подскажут, как победить диабет

Дельфины владеют генетическим секретом, способным существенно облегчить лечение диабета второго типа.

Ученые из Американского военно-морского фонда морских млекопитающих обнаружили, что дельфины устойчивы к инсулину — как и люди, страдающие диабетом. Но у дельфинов это свойство включается и выключается. Теперь генетики надеются, что с помощью специалистов по диабету им удастся найти и даже поставить под контроль аналогичный человеческий «выключатель».

В ходе исследования изучались образцы крови, взятые у животных, содержащихся в дельфинарии. За каждый выполненный приказ дрессировщика дельфины получают подачку, то есть днем постоянно питаются, а ночью постятся. Ночные изменения в их крови аналогичны тем, что происходят у диабетиков: ночью инсулин (гормон, снижающий уровень глюкозы в крови) не оказывает на них никакого воздействия. А утром, за завтраком, они просто переключаются в нормальное состояние.

Диабетикам, страдающим хронической резистентностью к инсулину, приходится тщательно контролировать уровень глюкозы в крови (обычно с помощью диеты с низким содержанием сахара), чтобы избежать различных медицинских осложнений. Но дельфины используют такую же резистентность с выгодой для себя.

Автор исследования Стефани Венн-Уотсон считает, что такой переключатель мог развиться у млекопитающих, вынужденных полагаться на рыбную диету с высоким содержанием белка и недостатком углеводов. Дело в том, что у дельфинов большой мозг, которому необходим сахар. Поскольку в рационе его очень мало, организм на некоторое время отключает восприимчивость к инсулину, повышая уровень глюкозы в крови.

Другие морские млекопитающие (те же тюлени) не имеют этого переключателя, но у них и мозг не столь могучий.

Ученые представили результаты исследования на ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки в Сан-Диего.

science.compulenta.ru